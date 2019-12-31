شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط عند الفتح مع انحسار موجة أواخر السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأمريكية ، عند الفتح اليوم الثلاثاء، مع تبدد موجة صعود الأيام الأخيرة من العقد عقب تفاؤل متنام حيال التجارة وتحسن التوقعات العالمية على النحو الذي وضع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 صوب أفضل أداء سنوي له منذ 2013. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 47.50 نقطة بما يعادل 0.17 بالمائة إلى 28414.64 نقطة، غير عابئ بتغريدة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن اتفاق المرحلة 1 بين الولايات المتحدة والصين سيجري توقيعه في البيت الأبيض يوم 15 يناير.

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وفتح ستاندرد اند بورز منخفضا 6.11 نقطة أو 0.19 بالمائة ليسجل 3215.18 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 27.26 نقطة أو 0.30 بالمائة إلى 8918.74 نقطة.