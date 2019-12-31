شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" تُعلن عن تصفية ثلاث شركات تابعة اختيارياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن تصفية ثلاث شركات تابعة اختيارياً لعدم رغبة الشركة في استمرار تلك الشركات امتثالاً لأحكام المادة 181 من نظام الشركات.

وقالت سابك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن قرار التصفية يعتبر جزءاً من خطة التحول الخاصة بشركة سابك.

وبحسب البيان، يشمل قرار التصفية شركة سابك للحفازات الصناعية- البالغ رأس مالها المدفوع 500 ألف ريال، والشركة السعودية لألياف الكربون- البالغ رأس مالها المدفوع 500 ألف ريال، والشركة السعودية اليابانية للاكريلونيتريل- البالغ رأس مالها المدفوع 171.227 مليون ريال. علماً الشركات الثلاث مملوكة لسابك بنسبة 100%.

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وتجدر الإشارة إلى أن سابك مستمرة في تطوير منتجات تلك الشركات عن طريق شركات تابعة أخرى، ولا يتوقع أن يكون للتصفية أي أثر مالي على القوائم المالية الموحدة للشركة.

وكشفت البيانات المالية للشركة عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 0.83 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 6.1 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل 1.5 مليار ريال مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة (Clariant AG).

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 6.4 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.