شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات الأرضية" توقع اتفاقية لخمس سنوات مع "طيران ناس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن إبرامها عقداً مع شركة طيران ناس لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من الأول من يناير المُقبل وحتى 31 ديسمبر 2024.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن القيمة التقديرية للعقد تبلغ مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان، ستقوم الشركة بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات طيران ناس الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب في جميع مطارات المملكة.

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وتتوقع الشركة أن يساهم العقد المبرم إستدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز أعمالها والتأثير بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 120.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 92.7 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في أرباح الربع الثالث إلى انخفاض أسعار الخدمات. كما انخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 42.3 مليون ريال بسبب عدم دفع بدل غلاء المعيشة لهذه السنة والبالغ 18 مليون ريال بالإضافة لانخفاض مصاريف التشغيل الأخرى البالغة 24.3 مليون ريال.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح البنك إلى 348.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 312.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.