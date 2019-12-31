شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل آخر جلسة في العام على استقرار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم الأخير من عام 2019 مع استعداد المستثمرين لعطلة العام الميلادي الجديد فضلا عن تصريحات جديدة تتعلق بالملف التجاري بين واشنطن وبكين.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين سيتم في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني المقبل بحضور شخصيات رفيعة المستوى من الجانب الصيني.

Advertisements



وذكر الرئيس الأمريكي بأنه سيسافر في موعد لاحق إلى الصين بعد التوقيع على المرحلة الولى من الاتفاق من أجل إطلاق إشارة بدء المفاوضات على المرحلة الثانية.



ومن المنتظر غدا الأربعاء إغلاق أسواق الأسهم والسندات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا وكندا وهونج كونج واليابان بمناسبة العام الميلادي الجديد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 28452 نقطة، وارتفع "ناسداك" بسبع نقاط) إلى 8952 نقطة، فيما استقر "إس أند بي 500" عند 3221 نقطة.