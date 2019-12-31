شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تعاود الارتفاع لكنها أدنى 1900 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مستأنفاً بعض المكاسب الطفيفة بعد تعرضه للضغوط والتراجع في الآونة الأخيرة مما دفعه للانخفاض أدنى حاجز ألفي دولار ثم أدنى 1900 دولار للأوقية.



ويتوقع محللون استمرار الطلب على البلاديوم في العام المقبل خاصة من شركات صناعة السيارات التي تستخدم المعدن في صناعة أجزاء في المركبات تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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وتجدر الإشارة إلى أن البلاديوم يستخرج كمعدن ثانوي بجانب أعمال استخراج البلاتين والنحاس وغيرها من المعادن الصناعية والنفيسة، وهو ما يجعل المعروض منه غير كافٍ مقارنة بالطلب.



وتلقى البلاديوم دعماً في وقت سابق هذا الشهر من انقطاع الكهرباء في جنوب إفريقيا - ثاني أكبر منتج للمعدن في العالم - مما دفع أسعاره أعلى ألفي دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1890 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1898.4 دولار وأقل سعر عند 1876.3 دولار.