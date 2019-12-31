شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 2016 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، لكن الأسعار بصدد تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 2016 ، بدعم اتفاق تحالف "أوبك بلس " لخفض الإنتاج ، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ،وانخفاض الإنتاج فى بعض الدول بسبب الاضطرابات ،وأخيرا آمال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 60.72$ ، من مستوى الافتتاح عند 61.62$، وسجل أعلى مستوي عند 61.80$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 65.66$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 66.65$ ، وسجل أعلى مستوي عند 66.91$.

عند تسوية الأسعار بالأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.2% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 62.31$ للبرميل ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.25% ،فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ،بعدما سجلت مستوي 68.38$ للبرميل الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

على صعيد تعاملات عام 2019 ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، حقق الخام الأمريكي حتى الآن ارتفاعا بنسبة 35% ،وصعد خام برنت بنسبة 22% ،لتستأنف أسعار النفط العالمية مكاسبها التي توقفت مؤقتا فى 2018 للمرة الأولى فى ثلاث سنوات ، بصدد تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 2016.

يعاذ هذا المكاسب السنوي الضخم إلى العديد من الجوانب الأساسية التي حدثت على مدار العام ،وكان لها تأثيرا واضحا فى ارتفاع الأسعار.

من أهم تلك الجوانب استمرار تنفيذ تحالف "أوبك بلس" لاتفاق خفض الإنتاج العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ، بهدف تحقيق التوازن بالسوق ودعم الأسعار.

وأعلن التحالف العالمي يوم 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، إجراء خفض إضافي بحوالي 500 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام المقبل.

وبموجب هذا الاتفاق الجديد يكون إجمالي حجم التخفيضات نحو 1.7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.7% من الإنتاج العالمي ،تنفذ فقط خلال فترة ثلاثة أشهر ،تنتهي فى 31 آذار/مارس القادم.

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وقرر التحالف العالمي عقد اجتماع استثنائي فى أوائل آذار/مارس 2020 بهدف مراجعة سياسة الإنتاج ،وتقييم مدي تأثير الخفض الجديد فى تحقيق توازن أكثر فعالية.

وقال بنك جولدمان ساكس "إن قرار أوبك يعد تحولا مهما فى الإستراتيجية لإدارة الاختلالات فى السوق قصيرة الأجل ،بدلا من محاولة تصحيح الاختلالات المتصورة على المدي الطويل من خلال التزامات مفتوحة".

ومن العوامل الأساسية أيضا التي دعمت ارتفاع أسعار النفط على مدار هذا العام ، تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ، خاصة بين المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم وبين إيران.

واشتعلت تلك التوترات على نطاق واسع ، خاصة بعد تعرض منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو فى بقيق وخريص بالمنطقة الشرقية فى السعودية لهجمات تخريبية ،أدت إلى توقف إنتاج ما يعادل خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات ، بالإضافة إلى هجمات أخرى على طائرات مسيرة أمريكية وناقلات نفط فى الخليج العربي.

وتفاقمت تلك التوترات واشتعل خطر الصراع بين واشنطن وطهران منذ قرار إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، وإعادة فرض العقوبات على إمدادات إيران النفطية.

ومن العوامل الأساسية أيضا التي دعمت مكاسب أسعار النفط على مدار هذا العام ، تصاعد الاضطرابات فى بعض الدول المنتجة للنفط خاصة فنزويلا وليبيا ، والتي أدت إلى توقف كبير فى إمدادات تلك الدول.

وحققت أسعار النفط مكاسب قوية على مدار تعاملات كانون الأول/ديسمبر الجاري ، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة والصين ، عن التوصل لاتفاق مبدئي حول التجارة ، ينهي الحرب التجارية الشراسة التي استمرت لأكثر من 18 أشهرا ،وأضرت كثيرا بالاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الوقود.