شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: توقيع «اتفاق التجارة» مع الصين.. منتصف «يناير» والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على"تويتر"اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستوقع اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين في البيت الأبيض في 15 كانون ثان/يناير المقبل، وذلك قبل أن يتم توقيع اتفاق لاحق في وقت لاحق في بكين.

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