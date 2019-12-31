غدا..التضامن تعلن صرف معاشات يناير بالبريد والبنوك بمناسبة أعياد الميلاد

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك غدا، لأكثر من 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وأضافت القباج أنّه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك، بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

يذكر أنّ عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، يزيد عن 3.36 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.76 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي 6.06 مليار جنيه، يتم صرفها إلى 3.28 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.40 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.64 مليون قائم بالصرف.