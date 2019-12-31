شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى فى 3 أشهر وعيار 21 يسجل 680 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ارتفاع بقيمة 4 جنيهات في مصر، ليسجل الذهب أعلي مستوى له في 3 أشهر، بالتزامن مع ارتفاع كبير في السعر العالمي للذهب، مدعوما بهبوط ملحوظ للدولار، وسجل الذهب اليوم عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر 680 جنيها للجرام حتي صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 سجل 582 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 680 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 777 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5440 جنيها.

أوقية الذهب 1523 دولار. عيار 21 سجل 680 جنيها للجرام.عيار 24 سجل 777 جنيها للجرام.الجنيه الذهب 5440 جنيها.أوقية الذهب 1523 دولار.

عالميا قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء عالمياً بفضل ضعف الدولار، فيما يتجه المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء سنوي في نحو عشر سنوات، بينما ارتفع البلاديوم صوب تحقيق مكاسب للسنة الرابعة على التوالي.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر عند 1525.20 دولار وزاد 0.6% إلى 1524.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1527.60 دولار.

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وربح المعدن النفيس نحو 19% هذا العام، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية كبرى

ومما دعم الذهب أيضا أن انخفضت الأسهم الآسيوية إذ يجني المستثمرون الأرباح بعد عام حافل بالمكاسب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1% إلى 18.10 دولار، وتتأهب لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010 مرتفعة نحو 17%.

وربح البلاتين 1.4 بالمئة إلى 971.09 دولار ويتجه لتحقيق مكاسب بنحو 23% للعام وهو أفضل أداء سنوي منذ 2009.