شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المحافظات الأعلى والأقل انتشارا للسمنة بين الأطفال دون الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030، معدل انتشار الوزن الزائد بالنسبة للطول بين الأطفال لمن هم دون سن الخامسة، وذلك ضمن مؤشرات انتشار سوء التغذية، وذلك باعتباره أحد أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2018، وفقا لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك عام 2015، وتناول التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل انتشار الوزن الزائد "السمنة" للأطفال من 6 إلى 59 شهرا عام 2015، بين 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

وكانت محافظة القاهرة من أعلى معدلات انتشار السمنة بين محافظات الجمهورية، بنسبة 28.6%، وفقا لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2015، يليها محافظة سوهاج بنسبة بلغت نحو 20.3%، ثم محافظة الإسكندرية بنسبة 18%، ومحافظة المنوفية وبلغت نسبتها 17.3%، ومحافظة البحيرة وكانت نسبتها 14.9%.

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وشملت قائمة الأعلى في معدلات انتشار الوزن الزائد، محافظة الشرقية بنسبة 13.6%، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة 9.1%، بالإضافة إلى محافظة دمياط بنسبة 8.8%، ومحافظة الدقهلية بنسبة 8.4%، ومحافظة الاسماعيلية بنسبة 8.3%، ومحافظة السويس بنسبة 7.1%.

وفي المقابل، كانت أقل المحافظات حظا في معدلات انتشار الوزن الزائد، كلا من محافظة قنا بنسبة 1.8%، يليها محافظة الفيوم بنسبة 2%، ومحافظة القليوبية بنسبة 2.4%، وأخيرا محافظة أسوان بنسبة 2.8%.



معدلات انتشار الوزن الزائد بين المحافظات

وكان التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030، قد رصد نسب نقص التغذية بين 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وكانت أقل المحافظات معاناة من نقص السعرات الحرارية وفقا للقائمة، كلا من محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.3%، ومحافظة الإسكندرية بنفس النسبة، ثم محافظة المنوفية 5.1%، ومحافظة المنيا 5.2%، يليها محافظة الشرقية 6.5%، ومحافظة بني سويف 6.7%، ومحافظة الغربية بنسبة 7.8%، ومحافظة البحيرة بنسبة 8.1%، ودمياط بنسبة 8.4%، ومحافظة الدقهلية بنسبة 8.6%، ومحافظة القليوبية 10.2%.