شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنهى تعاملات 2019 بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول على الأسهم 116.3 مليون ورقة مالية بقيمة 639 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.4 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.6% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.91%، والعرب على 5.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.43%.
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.2 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 42.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب، والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 264.4 ألف جنيه، 70.9 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13961 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1967 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 16350 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5168 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 482 نقطة.
وارتفعت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 79 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.
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