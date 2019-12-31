شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 5 أشهر قبيل بيانات ثقة المستهلكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، لتتقلص المكاسب السنوية للعملة الأقوى فى العالم لأقل مكسب منذ عام 2013 ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 96.43 نقطة الأدنى منذ الأول من تموز/يوليو الماضي، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.73 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.73 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع المفتوحة للعملة الأمريكية.

تأتي عمليات بيع الدولار ، فى ظل تراجع الرهانات على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع اقتراب إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتجدد التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي خلال 2020.

Advertisements

وفى ظل توقعات أن يشهد العام المقبل انتعاش اقتصادي أوسع فى جميع أنحاء العالم ، سوف تقلص المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي ، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وعلى مدار تعاملات 2019، فمؤشر الدولار مرتفعا بحوالي 0.5% حتى الآن، بصدد تحقيق ثاني مكسب سنوي على التوالي، وبأقل مكسب سنوي منذ عام 2013.

وقدمت العملة الأمريكية أداء باهتا خلال هذا العام ، فى ظل تراجع النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ، وقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتخفيف السياسة النقدية ،وخفض معدلات الفائدة لثلاث مرات ، بواقع 25 نقطة أساس فى كل مرة ،لتنزل الأسعار من نطاق 2.50% إلى نطاق 1.75%.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري ،إيجابية البيانات قد تساعد العملة الأمريكية فى تقليص خسائرها التي تتكبدها على نطاق واسع فى الوقت الحالي.

بحلول الساعة15:00جرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال كانون الأول/ديسمبر المتوقع 128.0 نقطة من 125.5 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر.