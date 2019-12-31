فورد يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 31-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فورد (F) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى المتوسط وهو نموذج الوتد الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ أيضاً وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.18% بما يعادل -0.11 نقطة، ليستقر السهم على سعر 9.25 دولار. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.05، ليستهدف مستوى المقاومة 9.60. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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