شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يتراجع بتأثير مقاومة محورية – تحليل – 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 208.68، ارتد منه سهم فيس بوك (FB) انخفاضاً في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.77% بما يعادل -3.69 نقطة، ليستقر عند سعر 204.41 دولار، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة المحورية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع ا لسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 208.68، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 218.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه