شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال إليكتريك (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وأيضاً ليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.89% بما يعادل -0.10 نقطة ليستقر عند سعر 11.08 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.78، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.80 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال إليكتريك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 31-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.