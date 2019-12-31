شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال إليكتريك (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وأيضاً ليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.89% بما يعادل -0.10 نقطة ليستقر عند سعر 11.08 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.78، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.80 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه