شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، في جلسة اتسمت بالتذبذب خسر خلالها بنسبة -0.33% بما يعادل -0.12 نقطة ليستقر عند سعر 36.44 دولار، متخطياً بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي على تداولاته القادمة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، وليستند إلى مستوى الدعم 36.22، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 30.55 إلى 41.87).

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 36.22، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 34.88 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط