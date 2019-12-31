شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يستند لدعمه الحالي – تحليل – 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جوجل (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.17% بما يعادل -15.75 نقطة ليستقر عند سعر 1336.14 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم 1335.40، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 1335.40، ليستهدف مستوى المقاومة 1395.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه