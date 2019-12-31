شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك تحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثمانية أسابيع ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية ،وأسعار المعدن الأبيض على وشك تحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 ، بفضل الطلب الاستثماري المرتفع على الأصول الآمنة.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 1.2% إلى مستوي 18.13$ الأعلى منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 17.91$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 17.90$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بحوالي 0.9% ، فى سادس مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 96.43 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هبوط مستويات الدولار الأمريكي ، بفعل تراجع الرهانات على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع اقتراب إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين ،وتجدد التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي خلال 2020.

وعلى صعيد تعاملات عام 2019 ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ،حققت أسعار الفضة حتى الآن ارتفاعا بأكثر من 17% ،على وشك تحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 ، بفضل الطلب الاستثماري المرتفع على الأصول الآمنة.

نشط الطلب الاستثماري بشدة على أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل ارتفاع المخاطر التي سببتها الحرب التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة والصين ،والتي دفعت عديد البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها البنك الفيدرالي الاتحادي إلى خفض معدلات الفائدة.

وصعدت الفضة على نطاق واسع خلال تعاملات الشهر الجاري ، بفضل آمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم" ،خاصة بعد توصلها لاتفاق مبدئي حول التجارة مع الولايات المتحدة.