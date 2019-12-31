شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية على وشك تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 2009 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح فى أخر جلسات عام 2019،والأسهم الأوروبية على وشك تحقيق أكر مكسب سنوي منذ عام 2009.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.9% ، فى أول خسارة خلال الست جلسات الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوياته على الإطلاق عند 420.7 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

على مدار جلسات عام 2019 ،حقق مؤشر ستوكس أوروبا ارتفاعا بأكثر من 23% ، على وشك تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 2009.

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ويعاذ هذه المكسب السنوي الضخم إلى المكاسب القياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، بالإضافة إلى تحقيق كبرى الشركات فى أوروبا أرباحا بالرغم من ضعف اقتصاد منطقة اليورو ،واتخاذ بنك أوروبا المركزي عديد الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد.

وحققت الأسهم الأوروبية صعودا قويا خلال جلسات كانون الأول/ديسمبر الجاري ، بفضل آمال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين ،بالإضافة إلى آمال خروج مرن للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.6% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 3,247.93 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،و فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى ألمانيا أغلقت أسواق الأوراق المالية لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة.