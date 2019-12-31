شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تسجيل أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم السادس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، استنادا على استمرار الهبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية ،وأسعار المعدن الثمين بصدد تسجيل أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010 ، بفضل الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,525.28$ الأعلى منذ 25 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,514.56$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,514.46$.

أنهي المعدن الأصفر "الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار صعود معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.25% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 96.50 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار.

يأتي هبوط مستويات الدولار الأمريكي ، بفعل تراجع الرهانات على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع اقتراب إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتجدد التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي خلال 2020.

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وعلى صعيد تعاملات عام 2019 ،حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بأكثر من 19% ،لتستأنف مكاسبها السنوية التي توقفت فى 2018 للمرة الأولى فى ثلاث سنوات ،بصدد تسجيل أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010.

ويعاذ هذا المكسب السنوي الضخم ، إلى تركيز المستثمرين من المؤسسات والتجزئة على شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر حول الاقتصادات العالمية ، نتيجة الحرب التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة والصين.

ومن أثار تلك الحرب الممتدة منذ أكثر من 18 شهرا نمو الاقتصاد الصيني فى 2019 بأقل وتيرة فى نحو ثلاث عقود ، الأمر الذي دفع الحكومة الصينية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التحفيزية ،وأيضا تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي ،وهو ما أجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة الأمريكية لثلاث مرات خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 893.25 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعلى مدار عام 2019 ،زادت حيازات الصندوق بنحو 105.58 طن متري ، من إجمالي 787.67 طن إلى 893.25 طن ، بما يعادل زيادة سنوية بحوالي 13.50 %.