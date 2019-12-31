شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستأنف مكاسبه السنوية بفضل نمو صناعة التشفير فى 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى موسم عطلات رأس السنة الجديدة ، وأكبر عملة مشفرة فى العالم بصدد تحقيق مكسب سنوي ، تستأنف من خلاله مكاسبها السنوية التي توقفت مؤقتا فى 2018 ، يأتي هذا المكسب بفضل نمو وازدهار صناعة التشفير فى 2019.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 48$ بما يعادل نسبة 0.5% إلى 7,174$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,222$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,247$.

فقدت أسعار البتكوين بالأمس نسبة 2.25% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الِأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 7,524$ لكل وحدة بتكوين ، بجانب ضعف الطلب على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء أكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 193 مليار$ ، مع استمرار تراجع أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

مع قرب نهاية تداولات عام 2019 ، يعزف مستثمري المؤسسات والتجزئة عن المخاطرة ،الأمر الذي يضعف بشدة مستويات الطلب الاستثماري ، وبالتالي تتراجع أسعار أكبر عملة مشفرة فى العالم.

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على صعيد تعاملات عام 2019 ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، حققت أسعار البتكوين حتى الآن ارتفاعا بنسبة 95% ،على وشك تحقيق مكسب سنوي ، تستأنف من خلاله مكاسبها السنوية التي توقفت مؤقتا فى 2018 ،للمرة الأولى خلال أربع سنوات ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح بعدما سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 19,600$ لكل وحدة بتكوين.

وخلال هذا العام شهدت صناعة التشفير نموا وازدهارا واسعا ، عزز مستويات ثقة المستثمرين فى الصناعة الوليدة وفى مستقبل الأصول الرقمية.

وتعتبر عملة "البتكوين" هي العملة الرائدة فى سوق التشفير ،لذلك زادت هيمنتها على التداولات خلال 2019 من 51% إلى نحو 70% ، مع زيادة اهتمام المستثمرين من المؤسسات بالاستثمار فى البتكوين.

وعلى مدار العام ،إفصح العديد من الشركات والأفراد ،عن مشروعات تشفير مختلفة تمكنت من الظهور فعليا ،وعلى رأس تلك المشاريع منصة Bakkt أكبر منصة لتداول العقود الآجلة للبتكوين فى العالم.

كما شهد العام أيضا، انتقال العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة، وعلى رأسها فيسبوك من حظر صناعة التشفير إلى تبنيه، وأعلنت فيسبوك عن مشروعها الرقمي الضخم عملة "ليبرا"، والتي من المقرر ظهورها للنور رسميا خلال النصف الأول من 2020.

ومن الأسباب التي عززت نمو البتكوين أيضا ،رأي مفاده أن العملة الرقمية يمكن أن تكون بمثابة تحوط فى أعقاب حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة ،وشهد عام 2019 صراعا تجاريا شرسا بين الولايات المتحدة والصين.