شكرا لقرائتكم خبر عن الملا يعقد اجتماعاً مع قيادات البترول لاستعراض أولويات العمل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا مع وكلاء الوزارة ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ونوابهم، حيث تم خلال الاجتماع تهنئة المهندس طارق الملا للقيادات بحلول العام الجديد ونقل تهنئته للعاملين بقطاع البترول، واستعرض الملا خلال الاجتماع أولويات العمل خلال العام الجديد، مؤكدا أهمية التنسيق بين الهيئة والشركات القابضة والشركات التابعة واذكاء روح التعاون بينهم وتحمل كل منهم مسئولياته بما يصب في نهاية المطاف في تحقيق النتائج المرجوة .

كما أكد الوزير أهمية استيعاب دور شركات قطاع البترول نظم الحوكمة وإدارة الأعمال، والمتابعة المتواصلة للاستراتيجيات ومدى تنفيذ الخطط بكفاءة، مشيرا الى أهمية التحول الرقمى في زيادة كفاءة التواصل بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة والتابعة والإسراع بإستكمال نظام " ERP " بما يؤدى إلى سرعة وسهولة عرض وتداول المعلومات بصورة دقيقة للمساهمة في رفع كفاءة دورة العمل داخل الشركات واتخاذ قرارات سليمة في توقيت مناسب .

Advertisements

واكد الملا على اهمية ان تكون القيادات قدوة للعاملين في الأداء والانضباط بما ينعكس علي حسن الأداء واستمرار الحوار بين الرؤساء والمرؤوسين الذي يحقق افضل نتائج وإدارة للأمور، وأكد أن نتائج الاعمال المتميزة التي حققها قطاع البترول في عام 2019 تأتى بفضل العمل الجماعي واجتهاد العاملين إلا أن هناك امكانية لتحقيق المزيد من النتائج الأفضل خلال الفترة القادمة من اجل تلبية احتياجات مصر من الطاقة خاصة وأننا كقطاع مؤهلين للقيام بهذا الدور .

وأكد الملا أهمية الإلتزام بتطبيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جميع نواحى العمل وأن تتبنى القيادات في كافة مواقع العمل والإنتاج ثقافة السلامة والإلتزام بمقتضياتها كنموذج يحتذى به للعاملين تحت قيادتهم حتى تصبح السلامة ثقافة وأسلوب حياة للعاملين لحماية الأرواح والمعدات والحفاظ عليها، موجها بالاستمرار في رفع درجة الوعى بأهمية السلامة وحماية البيئة والعمل على تغيير ثقافة السلامة بين العاملين لتبنى الممارسات الآمنة والسلوكيات التي تضمن الحد من المخاطر .