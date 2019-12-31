شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توقع اتفاقية مع جامعة المنصورة لتعريف الطلاب بأساسيات الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت البورصة المصرية، اتفاقية تعاون مع جامعة المنصورة، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الأوراق المالية، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية.

وجاء الاتفاق انطلاقا من رغبة قيادات جامعة المنصورة والبورصة المصرية في تعزيز التعاون بما يسهم في تطوير مهارات وقدرات طلاب الجامعة في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية، وحضر الاتفاقية الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة والدكتور سعد مطاوع مدير مركز الدراسات المالية والمصرفية بالكلية.

وقع الاتفاقية محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، بمقر جامعة المنصورة، وهو ما سيتبعه الاتفاق على تنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية حول الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية.

وقال محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة المنصورة ستدعم جهود البورصة الرامية إلى رفع مستويات معرفة المجتمع وبالأخص الأجيال الجديدة خريجي طلبة الجامعات بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل في البورصة، ليس فقط على المستوى النظري بل سيتم تنظيم مسابقات وتدريبهم على نظم تحاكي عملية التداول والاستثمار في البورصة.

وأضاف فريد، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن أسواق رأس المال تلعب دورا كبيرا في تدعيم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.

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وأشار رئيس البورصة، إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين البورصة وجامعة المنصورة، لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية والتنسيق ومتابعة التنفيذ طوال مدة سريانها، مؤكدا أن إدارة البورصة تعمل مع كافة الأطراف لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية على نحو يسهم في زيادة تنافسية سوق مصر المالي كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للاقتصاد المصري.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد عطوة، بالتعاون مع البورصة المصرية والذى يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والخريجين فى مجال سوق العمل بالبورصة طبقا لأهداف مركز تطوير الدراسات المالية بكلية التجارة من خلال برامج محاكاة البورصة والتى سيتم التدريب عليها بقاعات البورصة الافتراضية بالكلية ذكر أن الكلية ستقوم بتوفير القاعات واللوجستيات الخاصة بإقامة البرامج التدريبية والندوات وورش العمل، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون لدعم جهود الجامعة في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلي لتأهيل الشباب للعمل بما يتوافق مع أحدث آليات سوق العمل في مصر وخارجها.

وعقب التوقيع تم التشاور حول كيفية تعظيم الاستفادة من الاتفاقية بين فرق عمل البورصة والجامعة بحضور رئيس الجامعة ورئيس البورصة، وخاصة في كيفية العمل على تعريف الطلاب بالادخار، وكذلك تعريف الطلاب بكيفية الحصول على تمويل لمشروعاتهم الصغيرة من خلال سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون غدا الأربعاء، الموافق 1 يناير لعام 2020، إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عطلة البنوك، على أن يستأنف العمل يوم الخميس الموافق 2 يناير.