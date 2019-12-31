شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات العام، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 14032 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1978 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 16473 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 5193 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1401 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليصل إلى مستوى 483 نقطة.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، على تجزئة القيمة الاسمية للسهم، فيما تعذر إضافة نظام التصويت التراكمي فى انتخابات مجلس الإدارة.

وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن العمومية وافقت على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات لتصبح جنيها واحداً وتعديل نص المادتين (6-7) من النظام الأساسي للشركة.

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وأضافت أنه تعذر الموافقة على تعديل نص المادة (45) لإضافة آلية التصويت التراكمي والتمثيل النسبي في انتخابات مجلس الإدارة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت اللازم لصحة التعديل.

يشار أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 4.2 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 28.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 54.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 80.02 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.

وعلى أساس ربعى، حققت الشركة خسائر بلغت 178.09 ألف جنيه خلال الربع الثالث من العام الماضى، مقابل أرباح بلغت 9.3 مليون جنيه بالربع المقارن من 2018.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 1.3 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.