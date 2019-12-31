شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل عجزا كبيرا فى حجم التجارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز العجز في حجم التجارة الخارجية التركية، على أساس سنوي، في نوفمبر الماضي بنسبة كبيرة، وفق ما أظهرت بيانات معهد الإحصاء، الثلاثاء، وكشفت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركى، أن العجز فى التجارة الخارجية التركية قفز بنسبة 232.2 % ليرتفع إلى 2.234 مليار دولار .

وأوضح المعهد أن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة ضئيلة للغاية بلغت 0.1 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 15.503 مليار دولار، فى حين قفزت الواردات بنسبة 9.7 في المئة لتصل إلى 17.737 مليار دولار.

وكانت بيانات معهد الإحصاء التركى السابقة، أظهرت ارتفاع عجز التجارة الخارجية التركية بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار.