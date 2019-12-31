شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر عقود خام برنت منذ الصباح، وطالما أن السعر فوق 65.40، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، بانتظار التوجه نحو 68.95 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.40 والمقاومة 68.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد