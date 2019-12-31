شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية منذ الصباح، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا الإيجابية التي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 62.40 ثم 63.10 كأهداف رئيسية تالية، بينما يمثّل الثبات فوق 60.90 شرط مهم لتحقيقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد