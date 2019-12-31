شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة في مسار ضيق منذ الصباح، ولا يزال التأثير الإيجابي لنموذج العلم الصاعد فعالاً، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تستهدف اختبار مستوى 18.38 كمحطة تالية، بينما يحتاج السعر للثبات فوق 17.85 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد