شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح ليبقى مستقراً حول 1525.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق 1489.00، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1556.70.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1515.00 والمقاومة 1540.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد