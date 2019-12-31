الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 31-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليخترق مستوى 1.3150 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 1.3255 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.3065 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3050 والمقاومة 1.3200

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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