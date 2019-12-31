شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية هادئة ليبتعد تدريجياً عن حاجز 1.1200، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.1280، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1180 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1120 والمقاومة 1.1280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد