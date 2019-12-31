شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يبحث عن العزم الإضافي– تحليل -31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس مستقرا دون الحاجز المتمركز عند 2.8400 تقريبا ليعيق ذلك الاندفاع الصاعد لنلاحظ تشكيله لتذبذب جانبي جديد منذ تداولات هذا الصباح, لاستئناف الهجوم الصاعد يحتاج السعر لعزم إيجابي جديد مع التأكيد على أهمية الثبات فوق الدعم المتمثل بمستوى 2.7000 ليمكنه ذلك من الوصول نحو الأهداف الإضافية والتي تتمثل بمستوى 2.8800 و 2.9200 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7500 و 2.8800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق