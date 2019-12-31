شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يسجل أهداف جديدة– تحليل - 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس اندفاع إيجابي جديد مستغلا بذلك الضغوط الإيجابية الناتجة عن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء لنلاحظ تسجيله لأهداف جديدة بملامسته لمستوى 970.00. ثبات السعر حاليا فوق مستوى 950.00 يعزز توقعنا الصاعد لنستمر بترجيح التداولات الصاعدة لحين تجاوزه لمستوى 985.00 بهدف الوصول نحو المحطة الرئيسية الثانية والمستقرة عند 1025.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 955.00 و 1025.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يسجل أهداف جديدة– تحليل - 31-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.