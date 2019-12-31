شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يضطر للتذبذب-تحليل - 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بتداولات يوم أمس باختراق الحاجز المستقر عند 143.80 ليجبره ذلك على تشكيل تذبذب سلبي مؤقت محاولا بذلك التقاط عزم إيجابي جديد ليعزز الثبات ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

نتوقع بثبات السعر فوق الدعم الأولي المستقر عند 142.35 تشكيله لاندفاع صاعد ليحاول بذلك اختراق الحاجز المذكور سابقا ليستهدف بذلك مستويات جديدة قد تبدا من 145.10, أما استمرار تعرضه للضغوط السلبية قد يجبره على كسر الدعم الأولي ليهبط بذلك نحو الدعم الرئيسي والممتد نحو 140.25 تقريبا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.35 و 145.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد