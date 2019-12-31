شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتكبد بعض الخسائر- تحليل - 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج بتداولات يوم أمس لتشكيل تداولات سلبية جديدة متكبدا بذلك خسائر واضحة بوصوله نحو 121.71 ليستمر بتأجيل الهجوم الصاعد نظرا لثبات الحاجز المستقر عند 122.45.

الثبات المستمر دون الحاجز المذكور سابقا, يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية ليزيد ذلك من فرص كسر مستوى 141.40 والوصول نحو دعم القناة الصاعدة الممتد حاليا نحو 120.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.10 و 121.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط