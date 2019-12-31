شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية القاهرة العامة للمقاولات تضيف النشاط العقارى والزراعى للشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم، قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، برئاسة المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة، بتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة، وشركة القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعميراالتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتقوم الشركة بالقيام بكافة أعمال الإنشاءات والمقاولات والأشغال العامة مثل المصانع والمباني العامة والمستشفيات وأعمال الطرق والمرافق والمطارات وغيرها من أعمال التصميم والرسومات الهندسية التي يعهد بها اليها أو مستلزماتها والأعمال الميكانيكية والكهربائية من تصميم وتنفيذ وإنشاء وتصميم الوحدات سابقة التجهيز والمنتجات الخرسانية والمعدنية وتسويقها واستثمار أموالها في مجال الأراضي والعقارات وفى صناعات مواد البناء والقيام باستيراد وتصدير المواد والمهمات والمعدات والآلات اللازمة لأعمالها وتحقيق أغراضها.

وتعتبر شركة القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى واحدة من أفضل المؤسسات العاملة في قطاع التشييد نظرا لخبرتها الطويلة في المجالات التي تقوم بالعمل بها.

وهدف الشركة هو توفير خدماتها التي تشتمل على أعمال المقاولات العامة لعملائها بمستوى عال من الجودة التي تعتمد على التزام العاملين بها لإرضاء العميل بشكل دائم ومستمر وتقديم خدمة أمنه ومستديمة بطرق اقتصادية مواكبة لأحدث التطورات التكنولوجية في تنفيذ مشرعاتها وذلك لتحقيق هدف الشركة الاستراتيجية المنشود.

Advertisements

وهو بان تظل شركة القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى في مركز الصدارة بما تقدمه من مستويات عالمية لأعمالها وبما توفره لعملائها من خدمات .

وبما أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات يلعب دورا اقتصاديا بارزا باعتباره أحد الدعائم الأساسية للنمو وهو ذو تأثير متبادل مع الأداء الاقتصادي لأي دولة .

يعتبر هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة حيث يساهم بنسبة 8% من إجمالي العمالة في مصر، ولذلك فإن أحد أهداف الشركة الرئيسية هو زيادة حجم استثمارات الشركة المنفذة حتى عام 2020 في قطاع التشييد والبناء والمقاولات .

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، فإنه سيتم إضافة فى الفقرة" أ "من عرض الشركة إنه يمكن للشركة القيام بأعمال التطوير العقارى، من شراء وبيع الأراضى، والعقارات وتقسيمها وترفيقها، وإقامة المباني عليها بغرض البيع أو التأجير، وممارسة النشاط الزراعى من شراء وترفيق وبيع وتأجير، واستصلاح واستزراع الأراضى، والقيام بكافة الأنشطة ذات الصلة، والمكملة والمشاركة مع الغير، لإقامة المشروعات الزراعية التى تحقق ارباحا للشركة.