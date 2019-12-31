شكرا لقرائتكم خبر عن "أسواق المال" توافق على نشرة اكتتاب سندات "مركز سلطان" بقيمة لا تتجاوز 15 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على نشرة الاكتتاب الخاص بسندات دين قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في رأس المال شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، بقيمة لا تتجاوز 15 مليون دينار كويتي.

وأفادت الشركة، في بيان لبورصة "الكويت"، اليوم الثلاثاء، بأن الشركة ستقوم بالتنسيق مع مدير الإصدار لاستكمال إجراءات الاكتتاب والافصاح عن أية تطورات جوهرية في حينه.

يُذكر أن الهيئة وافقت بنهاية سبتمبر الماضي، على إصدار الشركة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في رأسمال الشركة.

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كذلك وافقت الهيئة، خلال نوفمبر الماضي، على تخفيض رأس المال المُصدر والمدفوع للشركة بنسبة 50% من 57.883 مليون دينار إلى 28.941 مليون دينار، بغرض إطفاء جزء من الخسائر المُتراكمة على الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح خلال الربع الثالث من العام 2019 بلغت 920.97 ألف دينار، مقابل أرباح بلغت 468.2 ألف دينار بالربع الثالث من 2018.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 1.07 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنةً بأرباح بلغت 4.86 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام 2018.