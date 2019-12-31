شكرا لقرائتكم خبر عن "نادك" تُوضح الأثر المالي لرفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بأنها بصدد مرحلة التقييم الشامل للأثر المالي لما تضمنه قرار وزير البيئة والمياه والزراعة بخصوص رفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف واقتصاره على الأعلاف الخضراء.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بهذا الخصوص.

يُذكر أن مجلس الوزراء السعودي وجه توصية، في مارس 2016، بالتدرج في رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف بما فيها الشعير.

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وقرر مجلس الوزراء حينئذ، أن تقوم وزارة الزراعة بإيجاد بدائل للشعير وتحسين كفاءة الإنفاق عليها، على أن يتم دعم الشعير وفق الآلية المنصوص عليها في الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 49.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 35.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح بالربع الثالث إلى زيادة الإيرادات بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة ، مما كان له تأثير إيجابي على زيادة حجم مبيعات الشركة، حيث نمت منتجات قطاع الألبان والأغذية بنسبة 7.33 ٪ في حين تراجعت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 44.24% بسبب إيقاف زراعة الأعلاف محلياً.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 51.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 49.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.