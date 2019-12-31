شكرا لقرائتكم خبر عن البريق القابضة تستحوذ على "قمم الإقليمية" بـ 13.6 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البريق القابضة، اليوم الثلاثاء، عن قيامها بشراء شركة قمم الإقليمية للتجارة العامة- شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة- مُقابل 13.611 مليون دينار كويتي.

وقالت شركة البريق، في بيان لموقع بورصة "الكويت" المالية، إن حقوق الملكية للشركة المشتراه تبلغ 13.6 مليون دينار كويتي، كما في تاريخ الشراء.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة في البيانات المالية السنوية للشركة كما في 31 ديسمبر 2019، حيث سيتم تجميع هذه الشركة كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة البريق القابضة.

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وسبق أن أعلنت شركة البريق، خلال نوفمبر الماضي، عن قيامها بشراء شركة قمم العربية للتجارة العامة مُقابل 11.724 مليون دينار، علماً بأن الشراء تم من طرف خارجي.

واستطاعت البريق تحقيق ارتفاع في أرباح الربع الثالث من العام 2019 بنسبة 211% إلى 375.5 ألف دينار، مقابل أرباح بلغت 120.8 ألف دينار خلال الربع الثالث من 2018.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 1.2 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 208.7 ألف دينار خلال الفترة المماثلة بالعام الماضي.