شكرا لقرائتكم خبر عن "باعظيم التجارية" تُعلن انتهاء الفترة التجريبية لتشغيل مصنع صناعة الورق الصحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة باعظيم التجارية عن انتهاء الفترة التجريبية لتشغيل مصنع الشركة الواقع في عسفان بمنطقة مكة المكرمة، والذي سيقوم بصناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل التنظيف والمناشف ومناشف لفات مناديل ورقية وبدء الإنتاج التجاري للمصنع.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يغطي المصنع طلبات الشركة من هذه الأصناف لتلبية احتياجات مستهلكي علامات الشركة في الأسواق المحلية.

وبحسب البيان، من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لأعمال تشغيل المصنع في القوائم المالية للفترة الرابعة من العام المالي 2019، علماً بأن جميع موافقات الإنشاء والتمويل تمت قبل إدراج الشركة في السوق الموازي (نمو).

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والجدير بالذكر انه سيتم الانتهاء من سداد قيمة التمويل البنكي لهذا المشروع في 31 مارس 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع تكلفة المبيعات مقارنة بالربع الثاني بسبب موسمية رمضان.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.