شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 4 أشهر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،مستفيدا من استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ،لكن العملة الأوروبية الموحدة بصدد تكبد ثاني خسارة سنوية على التوالي.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.1215$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1197 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1194$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، و سجل أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.1221$.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.61 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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تأتي عمليات بيع الدولار ، مع تراجع الرهانات على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع اقتراب إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتجدد التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي خلال 2020.

وفى المقابل يدعم اليورو خلال الفترة الأخيرة ،توقعات أن يشهد العام المقبل انتعاش اقتصادي أوسع فى جميع أنحاء العالم ، وهو ما سوف يؤدي إلى انحسار المخاطر المحيطة باقتصاد اليورو و الاقتصادات العالمية الأخرى ، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي الأوروبي تحت القيادة الجديدة لكريستين لاغارد إلى تطبيع السياسة النقدية.

على صعيد تعاملات عام 2019 ،التي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حتى الآن نسبة 2.1% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تكبد ثاني خسارة سنوية على التوالي.

تعاذ تلك الخسارة السنوية إلى الأداء المخيبة للآمال للاقتصاد الأوروبي ،والذي دفع بنك أوروبا المركزي إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لتنشيط الاقتصاد ومواجهة المخاطر المرتفعة.