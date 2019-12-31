الاقتصاد

الذهب قرب أفضل أداء سنوي في 10 أعوام

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قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر اليوم بفضل ضعف الدولار، فيما يتجه المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء سنوي في نحو عشر سنوات، بينما ارتفع البلاديوم صوب تحقيق مكاسب للسنة الرابعة على التوالي.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر عند 1525.20 دولار وزاد 0.6 في المئة إلى 1524.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1527.60 دولار.

وربح المعدن النفيس نحو 19 في المئة هذا العام، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعًا في الأساس بأزمة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين التي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية كبرى.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، مما يقلص تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

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