شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2016 والان نبدء بالتفاصيل
انخفضت أسعار النفط اليوم - في آخر أيام العام - ، ولكنها تتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016 م مدعومة بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخفض الإمدادات.
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود مارس - وهو شهر أقرب استحقاق الجديد - إلى 66.52 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتًا أو 0.2 في المئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش. وأغلق عقد برنت تسليم فبراير أمس الاثنين على 68.44 دولار للبرميل.
وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 19 سنتًا ما يعادل 0.3 في المئة إلى 61.49 دولار للبرميل.
وارتفع برنت نحو 24 في المئة في عام 2019 م، وزاد الخام الأمريكي 35 في المئة.
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