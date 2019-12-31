هواوي تكنولوجيز تحقق إيرادات قياسية رغم الحظر الأمريكي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هواوي

أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات والإلكترونيات الصينية هواوي تكنولوجيز اليوم الثلاثاء تحقيق أرباح قياسية خلال خلال العام الحالي رغم قرار الولايات المتحدة وعدد من حلفائها فرض حظر على الشركة الصينية.

وقال إريك شو رئيس مجلس إدارة الشركة في رسالة عبر الحسابات الرسمية للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة العام الجديد "رغم تضافر جهود الحكومة الأمريكية من أجل هدمنا، فإننا حققنا ما نريد على الجانب الآخر، وواصلنا إيجاد قيمة لعملائنا".

وذكر شو أن إيرادات مبيعات هواوي خلال العام الحالي ستزيد على 850 مليار يوان (122 مليار دولار) بزيادة نسبتها 18% تقريبا سنويا.

واعترف شو أن هذه الأرقام "أقل من تقديراتنا الأولية"، مضيفا أنهم "يقفون بقوة في مواجهة المحنة".

كانت إيرادات هواوي قد زادت في 2018 بنسبة 5ر19% سنويا.

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يذكر أن الولايات المتحدة قد وضعت شركة هواوي وهي أكبر شركة لمعدات شبكات الاتصالات وثاني أكبر شركة لصناعة أجهزة الهاتف الذكي في العالم، على القائمة السوداء في أيار/مايو الماضي وهو ما يفرض قيودا قوية على تعاملات الشركات الأمريكية مع الشركة الصينية، بما في ذلك توريد المكونات واستخدام التطبيقات وأنظمة التشغيل .

تقول الإدارة الأمريكية إن معدات هواوي تمثل خطرا على الأمن القومي لدول العالم، حيث يمكن للحكومة الصينية استخدام هذه المعدات في التجسس على المستخدمين، وهو ما تنفيه الشركة الصينية تماما.

ولم يتوقع شو في رسالته رفع اسم الشركة من القائمة السوداء الأمريكية محذرا من أن 2020 "سيكون عاما صعبا"