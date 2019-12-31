كارلوس غصن يقول في لبنان إنه فر من الظلم في اليابان

قال كارلوس غصن، المدير المطاح به لتحالف رينو-نيسان لصناعة السيارات والذي كان ينتظر المحاكمة في اليابان، اليوم الثلاثاء إنه في لبنان.
وقال غصن في بيان "لم أفر من العدالة... لقد فررت من الظلم والاضطهاد السياسي".
وأضاف أنه "لم يعد رهينة لنظام قضائي ياباني مزور حيث يتم افتراض الذنب". وقال إن بإمكانه "أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام".
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