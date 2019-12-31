مستوى قياسي لاحتياطي فيتنام من النقد الأجنبي قرب 80 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك في منتدى أمس الاثنين، إن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ستبلغ مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً عند حوالي 80 مليار دولار، وإنه جرى شراء نحو ربع هذا الاحتياطي في العام الجاري. ‭‭ ‬‬ونما احتياطي النقد للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا على نحو مطرد في السنوات القليلة الماضية بدعم من صادرات قوية.

وقال فوك «زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، التي تُستخدم من أجل تحقيق استقرار العملة وضبط التضخم، مؤشر اقتصادي إيجابي، ولكن هناك قلقاً مستمراً حيال النمو مع توسع حجم الاقتصاد في السنوات القليلة الماضية»، مضيفاً أن بنك الدولة الفيتنامي اشترى نقداً أجنبياً بقيمة 20 مليار دولار هذا العام.

وأظهرت بيانات رسمية أن فيتنام سجلت معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي فوق سبعة في المئة للعام الثاني على التوالي وفائضاً تجارياً قيمته 9.94 مليار دولار في عام 2019. (رويترز)