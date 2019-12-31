«صحارى» يطلق حملته الترويجية لـ«ربيع 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يقدم «مركز صحارى»، حملته الترويجية لربيع 2020، التي ستكافئ الفائزين المحظوظين بسيارتين من طراز «BMW Z

4» و60 قسيمة شرائية بقيمة إجمالية قدرها 150 ألف درهم، عند الشراء بمبلغ 200 درهم كحد أدنى.

يتعين على كل عميل إنفاق 200 درهم خلال الفترة من 25 ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى 13 فبراير/شباط 2020 في أي من المحال التجارية الموجودة في مركز صحارى، وتقديم فواتيرهم أو إيصالات الدفع في مكاتب خدمة العملاء؛ للدخول في السحب، ليحظى بفرصة الفوز بواحدة من السيارتين من طراز «BMW Z

4»، أو قسائم المشتريات التي يبلغ إجمالي قيمتها 150 ألف درهم من «فيرو مودا» و«جاك آند جونز».

وخلال الحملة الترويجية ذاتها، ستحصل كل واحدة من المتسوقات عند إنفاقها 200 درهم من الساعة 10 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً على قسيمتين للدخول في السحب بدلاً من واحدة؛ لمضاعفة فرصتها بالفوز. وإضافة إلى ذلك، يحصل المتسوق على قسيمتين عند شراء وجبات طعام (بحد أدنى قدره 200 درهم) في أي من مطاعم القاعة الشرقية في الطابق الثاني.

وستجرى السحوبات الرقمية، يوم الخميس 23 يناير/كانون الثاني 2020 في تمام الساعة 7 مساء لفائز واحد على سيارة «BMW Z4»، و30 فائزاً بقسائم المشتريات بقيمة 2,500 درهم لكل منهم. وسيقام السحب الأخير في 13 فبراير/شباط 2020 لفائز آخر على السيارة الثانية، إلى جانب الفائزين الثلاثين الآخرين على قسائم المشتريات بقيمة 2,500 درهم لكل منهم، بحضور ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.