شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطرح أذون خزانة لأجل عام بـ 800 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي المصري، في بيان، أمس الاثنين، إنه سيطرح أذون خزانة دولارية لأجل عام، قيمتها 800 مليون دولار، في السادس من يناير/‏كانون الثاني.

ومن المقرر تسوية الطرح في السابع من يناير، وتستحق الأذون في الخامس من يناير 2021، حسبما ذكر البنك المركزي. (رويترز)

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