من 1 وحتى 14 يناير.. تخفيضات هائلة من «كارفور مصر» بمناسبة رأس السنة 2020

بدأ العد التنازلي لنهاية 2019 وبداية عام ميلادي جديد 2020، والذي يحتفل به المصريون بجانب دول العالم.

ويحرص هايبر ماركت "كارفور" على تقديم أفضل العروض لعملائه على بعض السلع والمنتجات، حيث يقدمها بتخفيضات وخصومات قوية بمتاسبة العام الجديد.

ونعرض من خلال هذا التقرير مجموعة من الخصومات وعروض كارفور بمناسبة العام الجديد 2020.

عروض كافرور على الأجهزة الكهربائية

شاشة تلفزيون ماركة تورنيدو 32 بوصة بسعر 1699 جنيه مصري، بدلاً من 2149 جنيه.

شاشة سامسونج 58 بوصة بسعر 7299 جنيه بدلا من 9500 .

شاشة توشيبا 32 بوصة 2499 جنيه بدلا من 2699 .

شاشة ماركة إل جي 32 بوصة بسعر 2800 بدلا من 3300 جنيه.

شاشة ماركة جاك 50 بوصة 3400 جنيه بدلا من 5000 جنيه.

عروض كارفور على الهواتف

هاتف انفنكس شاشة 6.2 بوصة بسعر 2222 جنيه مصري بدلا من 2850 .

هاتف هواوي شاشة 6.5 بوصة بسعر 2670 جنيه بدلا من 3450 .

هاتف ماركة نوكيا بسعر 309 جنيه بدلا من 355 جنيه.​​​​​​​

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عروض الأجهزة المنزلية في كارفور

سخان ماء كهربائي ماركة أوليمبك إليكتريك 45 لتر بسعر 975 جنيه بدلا من 1265 جنيه.

ثلاجة ماركة إل جي بسعر 11990 جنيه بدلا من 12990 جنيه ومتاح بالوان مختلفة.

ميكروويف تورنيدو بسعر 999 بدلا من 1499 جنيه.

مكنسة كهربائية ماركة هاي سينس بسعر 999 بدلا من 2099.

عروض كارفور على أجهزة الكمبيوتر

لاب توب ماركة لينوفو بسعر 5999 بدلا من 6799 جنيه.

لاب توب اتش بي بسعر 13500 جنيه مصري بدلا من 14699.

طابعة حبر كمبيوتر ماركة اتش بي بسعر 1149 بدلا من 1749.

عروض كارفور على كاميرات التصوير الفوتوغرافي

كاميرا كانون بسعر 10499 بدلا من 12000 جنيه.

كاميرا نايكون بسعر 6000 جنيه بدلا من 8000.

أما بالنسبة لعروض "سوبر ماركت كارفور"، فهي عبارة عن سلسلة كبيرة من التخفيضات على المنتجات الغذائية والخاصة باستهلاك المطبخ من لحوم وفواكه ومنتجات ألبان وغيرها من مستلزمات المطبخ من الطعام والمشروبات.

ويمكنكم الاطلاع على مزيد من التخفيضات من هنا.