شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس يستيعد الحيازة على "أمون".. ويدرس تطوير الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن استعادتها بالتعاون مع شركة إيجوث الحيازة على جزيرة أمون، وتقوم الشركة حاليا بدراسة أعمال تطوير الجزيرة، وذلك بحسب بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.

وكان المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، قد علق على أزمة جزيرتى آمون وقلادة، قائلًا إنه قام بشراء جزيرة "قلادة" فى محافظة أسوان من المرحوم أنطوان قلادة، وهى جزيرة مسجلة باسم الورثة منذ أكثر من 70 عامًا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، إلى أن شركتى إيجوث وأوراسكوم لديهما مشروع سياحى فندقى ضخم ولكنه معطل منذ سنوات، بسبب خلافات مع الأهالى، فى أعقاب ثورة يناير.

وواصل:" مش عارف استكمل المشروع رغم امتلاكى هذه الجزر رسميًا بالأوراق، وأنفقنا أموال كثيرة بين الرسومات وعمليات الإنشاء قبل الثورة وصلت لأكثر 100 مليون".

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وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، أرباحاً بلغت 501.2 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 274.06 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 3.34 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.39 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى أساس ربعى، حققت الشركة أرباحاً بلغت 107.44 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 89.4 مليون جنيه بالربع المقارن من 2018.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 403.7 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل خسائر بلغت 119.27 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.